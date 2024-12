Presidente sul-coreano acusa oposição de simpatizar com Coreia do Norte ao declarar lei marcial

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, declarou lei marcial de emergência, acusando a oposição do país de controlar o Parlamento, simpatizar com a Coreia do Norte e paralisar o governo com atividades antiestatais. Yoon fez o anúncio durante um pronunciamento televisionado.

Ele justificou o movimento como essencial para defender a ordem constitucional do país. Não ficou imediatamente claro como as medidas afetariam a governança e a democracia do país.