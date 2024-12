Premiê francês confia em 'responsabilidade' dos deputados para evitar moção de censura

"Acredito que tanto o interesse superior do país, o bem comum e o interesse nacional significam alguma coisa", acrescentou o político conservador, nomeado à frente do Executivo há apenas três meses.

Suas declarações ocorrem na véspera da votação, na Assembleia Nacional, de duas moções de censura. Exceto alguma mudança de última hora, a apresentada pela coalizão de esquerda da Nova Frente Popular (NFP) será aprovada com o apoio da extrema direita do Reagrupamento Nacional (RN).

As duas moções foram apresentadas depois que Barnier, de 73 anos, recorreu na segunda-feira a uma polêmica manobra parlamentar para aprovar parte do orçamento sem submetê-lo à votação na Câmara, onde não tem maioria.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro multiplicou em vão as concessões ao partido de extrema direita RN, que é o grupo com mais deputados no Parlamento, para evitar que apoiasse uma possível moção da esquerda.