Países pobres pagaram valor recorde em 2023 para honrar suas dívidas (BM)

Embora as taxas de juros tenham começado a cair em muitas economias avançadas, incluindo a dos Estados Unidos, em geral "é provável que se mantenham acima da média que prevaleceu na década anterior à covid-19", diz o Banco Mundial no comunicado.

"Com a exceção dos fundos do Banco Mundial e outras instituições multilaterais, o dinheiro está saindo das economias pobres quando deveria estar entrando", afirmou Indermit Gill, economista-chefe do Banco Mundial, citado no comunicado.

Diante do custo elevado do serviço de sua dívida externa, muitos países em desenvolvimento pediram mais empréstimos a instituições multilaterais como o Banco Mundial, o que representa uma carga adicional para suas finanças.

"Nos países pobres muito endividados, os bancos multilateais de desenvolvimento desempenham agora o papel de credores de última instância, um papel para o qual não foram desenhados", acrescentou.