Negociações entre UE e Mercosul continuam a nível político, afirma fonte europeia

"Embora o trabalho tenha avançado, as discussões continuam, inclusive a nível político", disse Weyand na Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu.

As negociações entre a União Europeia (UE) e o bloco do Mercosul para um acordo de livre comércio continuam a nível político, afirmou nesta terça-feira (3) a diretora-geral de Comércio da Comissão Europeia, Sabine Weyand.

Segundo a funcionária de alto escalão da UE, o novo comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, "está totalmente envolvido e manterá contatos com seus homólogos, inclusive nas próximas horas".

O acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, negociado há 25 anos, parece ter chegado ao momento decisivo e não se descarta um anúncio sobre o tema no encontro de cúpula dos países do Mercosul esta semana no Uruguai.

"Nossa equipe de negociação manteve contato contínuo com os negociadores do Mercosul, com reuniões de nível técnico no Brasil (...) inclusive para permitir consultas adicionais", disse Weyand.

Na opinião de Weyand, o acordo tem "importância estratégica (...) de uma perspectiva geopolítica, econômica e de sustentabilidade".