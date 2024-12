Fotógrafa da AFP e três brasileiras entre as 100 personalidades femininas do ano, segundo BBC

Uma fotógrafa da AFP, Christina Assi, ferida no Líbano, foi incluída, nesta terça-feira (3), entre as 100 personalidades femininas do ano, em uma lista, elaborada pela BBC, que conta com três brasileiras e a francesa Gisèle Pelicot, vítima de múltiplos estupros.

O ranking tem como objetivo destacar aquelas mulheres que, "graças à sua resiliência, impulsionam a mudança" na sociedade, detalha a imprensa britânica.