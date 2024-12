EUA diz que acompanha situação na Coreia do Sul após presidente decretar lei marcial

"A administração está em contato com o governo da República da Coreia e segue de perto a situação", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Em meio a disputas parlamentares sobre um projeto de lei orçamentária, o presidente sul-coreano decretou, nesta terça, lei marcial de emergência para, segundo ele, "salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças apresentadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e para eliminar os elementos antiestatais que roubam a liberdade e a felicidade do povo".

A Coreia do Sul, onde há mais de 28.000 soldados americanos destacados, é um aliado chave dos Estados Unidos na Ásia, em meio a crescentes rivalidades com a China.

O presidente qualificou a oposição, que tem maioria no Parlamento, de "forças antiestatais com a intenção de derrubar o regime".

A terceira Cúpula pela Democracia, uma iniciativa lançada em 2021 pelo presidente americano, Joe Biden, aconteceu em março em Seul e contou com a participação do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

O país conta com seu aliado americano para garantir sua segurança frente às ameaças da Coreia do Norte.

Em ruptura com seu antecessor Moon Jae-in, Yoon Suk Yeol adotou uma linha mais dura com a Coreia do Norte, equipada com armas nucleares.

Joe Biden se reuniu com Yoon Suk Yeol em abril de 2023 em Washington e lhe prestou as honras de uma visita de Estado, a qual terminou com um jantar de gala.

