EUA amplia sanções contra 'frota fantasma' do Irã

Os Estados Unidos sancionaram nesta, terça-feira (3), 35 empresas e embarcações envolvidas na chamada "frota fantasma" do Irã, que vende ilegalmente petróleo iraniano a mercados estrangeiros, violando as proibições existentes.

As sanções, que incluem empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos, Panamá e Hong Kong, se somam a penalidades anteriores contra a indústria petrolífera do Irã, algumas das quais foram aprovadas em resposta aos ataques de Teerã contra Israel no início deste ano.