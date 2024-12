Espanha viveu seu novembro mais quente já registrado

"O último mês de novembro foi o mais quente no conjunto da Espanha peninsular" desde que começaram os registros em 1961, indicou a Aemet em suas redes sociais. A temperatura média do mês ficou "2,8ºC acima da média do período 1991-2020".

A Espanha viveu este ano ano seu mês de novembro "mais quente" já registrado, com uma temperatura média de 12,4ºC, acima do recorde anterior alcançado em 1983, informou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o mês de novembro foi “muito seco no geral”, com chuvas “40% abaixo do normal”, apesar das “chuvas abundantes nos primeiros dias na costa do Mediterrâneo”, que causaram as enchentes mortais em Valência e em outras regiões, informou a agência.