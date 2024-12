Escalada do conflito na Síria abala EUA, mas oferece oportunidade a Trump

A turbulência mais recente em uma região mergulhada no caos acontece a menos de dois meses da posse de Donald Trump, cuja equipe pode ver uma oportunidade inesperada como parte de sua aposta para reconfigurar o Oriente Médio, ainda que com muitos pontos a serem esclarecidos.

O recrudescimento surpreendente da guerra civil na Síria sacudiu o foco de interesse internacional dos Estados Unidos, que já tentaram virar a página desse conflito devastador no qual obteve poucos resultados.

A ofensiva relâmpago dos rebeldes islamistas, que se apoderaram de Aleppo, a segunda maior cidade síria, ocorre depois que Israel, aliado dos Estados Unidos, se propôs enfraquecer o Irã e a milícia libanesa pró-iraniana Hezbollah, dois dos principais apoiadores do presidente sírio, Bashar al Assad.

Em uma região duramente afetada desde a eclosão da guerra em Gaza, a postura de Washington sobre a Síria mudou em uma década. Embora Assad tenha perdido credibilidade por sua crueldade, o governo dos Estados Unidos não prioriza tirá-lo do poder nem apoia os rebeldes.

"A administração (do presidente Joe) Biden não só colocou a Síria em um segundo plano. Não está sequer nas discussões", considera Andrew Tabler, ex-conselheiro sobre a Síria durante o primeiro governo de Trump (2017-2021) e pesquisador principal no The Washington Institute.

O especialista acredita que as derrotas no campo de batalha abrem a porta para uma solução negociada do conflito, uma possibilidade que Assad nega.