Conheça um dos últimos alfaiates do Vaticano

Com uma fita métrica em volta do pescoço e um dedal no dedo, Raniero Mancinelli passa uma agulha em uma batina preta com debrum vermelho para um cardeal em sua alfaiataria, a poucos passos do Vaticano.

“São necessários dois ou três dias para fazer um terno: tirar as medidas, cortar e montar tudo”, diz o italiano de 86 anos, um dos últimos alfaiates eclesiásticos de Roma.