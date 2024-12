Combates violentos entre rebeldes e soldados sírios perto da cidade Hama

O exército sírio enfrentava combates intensos nesta terça-feira (3) contra uma coalizão de rebeldes liderados por islamistas radicais que tentam avançar em direção à cidade de Hama, no centro do país, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Os rebeldes iniciaram na semana passada uma ofensiva relâmpago com a qual tomaram Aleppo, a segunda maior cidade síria, a primeira vez desde o início da guerra civil em 2011 em que as forças do regime perderam completamente o controle desta localidade do norte do país.