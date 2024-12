Barcelona reage e goleia Mallorca por 5 a 1 no Espanhol

O Barcelona encerrou uma série de três jogos sem vencer no Campeonato Espanhol ao golear o Mallorca (6º) fora de casa por 5 a 1 nesta terça-feira (3), em partida da 19ª rodada do Campeonato Espanhol antecipado para a disputa da Supercopa da Espanha.

Em duelo com chances para ambos os lados e muitos impedimentos do Mallorca, o Barça conseguiu a vitória com gols de Ferran Torres (12'), Raphinha (56' de pênalti e 74'), Frenkie De Jong (79') e Pau Víctor (84'), enquanto os anfitriões marcaram com Vedat Muriqi (43').