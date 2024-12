WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 17H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia - 13H00

QUITO (Equador) - Vice-presidente do Equador é suspensa do cargo por cinco meses - (até 7 de Abril 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

Europa

(+) PARIS (França) - Possível adoção de uma moção de censura contra o governo Barnier - 08H00 (até 5)

(+) PARIS (França) - Debate e votação de moções de censura ao governo de Michel Barnier - 13H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco recebe em audiência o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban - 04H45

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da Otan -

(+) WOLFSBURGO (Alemanha) - Crise na Volkswagen: assembleia geral de funcionários com a presença do ministro do Trabalho - 06H30

BERLIM (Alemanha) - Conselho de ministros - 08H00

BRUXELAS (Bélgica) - BCE: audição da Presidente Christine Lagarde perante o Parlamento Europeu - 11H30

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - COP16 Desertificação - (até 13)

RIADE (Arábia Saudita) - Visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron -

(+) TEERÃ (Irã) - Vice-premiê da China, Zhang Guoqing, visita o Irã -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, visita a China - (até 5)

África

GANA - Eleição presidencial - 11H00

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Solo -

América

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Cúpula do Mercosul - (até 6)

(+) Nobsa (Colômbia) - Colômbia destrói mais de 20 mil armas apreendidas de grupos ilegais - 13H00

Europa

(+) TALLINN (Estônia) - Cyber Coalition 2024 - Exercício de defesa cibernética da Otan -

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2024

América

SAN JOSÉ (Costa Rica) - Corte Interamericana de Direitos Humanos notifica Colômbia de sua condenação pelo desaparecimento de duas pessoas pelas mãos da polícia em 1995 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30

Europa

WIESBADEN (Alemanha) - Comércio exterior em outubro - 05H00

WIESBADEN (Alemanha) - Produção industrial de outubro - 05H00

BRUXELAS (Bélgica) - Zona Euro: PIB 3º trimestre - (3ª estimativa) - Eurostat - 08H00

SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

PARIS (França) - Inauguração oficial às vésperas da reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris -

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

PARIS (França) - Reabertura da catedral de Notre-Dame -

BUCARESTE (Romênia) - Segundo turno da eleição presidencial -

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional Anticorrupção -

MUNDO - Dia Internacional de recordação das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio das indicações para o 82º Golden Globe Awards - 11H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a República Democrática do Congo - 13H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Fazenda da zona do euro -

OSLO (Noruega) - Nobel da Paz: coletiva de imprensa da vencedora Nihon Hidankyo - 10H00

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) MENDOZA (Argentina) - Justiça argentina decide sobre possível arquivamento do caso dos jogadores franceses de rugby Hugo Auradou e Oscar Jegou acusados de estupro -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - 41º aniversário da redemocratização na Argentina e primeiro aniversário do governo de Milei -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de novembro - 10H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ajuda humanitária a Gaza - 18H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Netanyahu testemunhará em julgamento por corrupção -

Esportes

(+) ZAGREB (Croácia) - Futebol: 6ª Rodada da Liga dos Campeões -

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - 30º aniversário da intervenção das tropas russas na Chechênia -

(+) PARIS (França) - Genocídio em Ruanda: decisão de recurso na investigação do Exército francês em Bisesero -

Esportes

(+) EUROPA - Futebol: 6ª rodada da Liga Europa - (até 12)