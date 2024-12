A batalha contra a mineração ilegal de ouro na Colômbia

O efeito dos explosivos - anfotéricos e um tipo de hidrogel - estilhaçou as paredes da passagem estreita que levava ao local no Parque Nacional Farallones, uma cadeia de montanhas nos Andes adjacente à cidade.

Cordões detonadores chegam ao interior de uma das minas de ouro ilegais perto de Cali, a terceira maior cidade da Colômbia. Os especialistas acionam a carga do lado de fora e causam uma explosão que arruína esse negócio milionário dos grupos armados.

Os engenheiros, a polícia e os funcionários do gabinete do prefeito encarregados do exercício chegaram até o local, a uma altitude de 3.4000 metros, após uma caminhada de 10 horas.