Zagueiro Dante, do Nice, será operado do joelho nesta 3ª feira

O defensor brasileiro Dante, capitão do clube francês Nice, sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito e será operado na terça-feira, anunciou o clube nesta segunda (2).

Dante se machucou na vitória do Nice sobre o Strasbourg (2-1) em 24 de novembro e ficou em campo até o fim da partida. Mas, desde então, não voltou a jogar com as 'Águias', que somam duas derrotas contundentes.