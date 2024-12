Putin desiste de sediar seus Jogos da Amizade, que deveriam rivalizar com os Jogos Olímpicos

"Para defender os direitos dos atletas e das organizações de esporte ao livre acesso às atividades esportivas internaionais", Putin ordenou “adiar até uma decisão especial” a organização dos Jogos Mundiais da Amizade, segundo um decreto publicado no site oficial de documentos jurídicos do governo russo.

As relações entre Moscou e as entidades esportivas mundiais esfriaram nos últimos anos após escándalos e acusações de doping do Estado Russo. O ponto culminante foi o conflito com a Ucrânia desde fevereiro de 2022.