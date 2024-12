Putin aprova recorde de gastos militares para 2025

O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou gastos militares recordes para o ano que vem. Cerca de 32,5% do orçamento de 2025 publicado no domingo, 1º de dezembro, em um site do governo foi alocado para a Defesa, totalizando US$ 145 bilhões (R$ 865 bilhões), acima dos 28,3% registrados este ano.

Os valores já foram carimbados pelo Parlamento.