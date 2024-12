Presidente russo e iraniano expressam apoio 'incondicional' ao regime sírio de Assad

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, expressaram apoio "incondicional" ao regime sírio de Bashar al Assad, indicou nesta segunda-feira (2) no Kremlin, após a ofensiva de grupos rebeldes que arrebataram amplas áreas do norte do país.

Em uma ligação telefônica, os dois líderes expressaram “apoio incondicional às medidas tomadas pelas autoridades sírias legítimas para restaurar a ordem constitucional e a integridade territorial do país”, afirmou a presidência russa em um comunicado.