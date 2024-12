Presidente do Parlamento do Líbano acusa Israel de "violação flagrante" do cessar-fogo

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, aliado do movimento pró-Irã Hezbollah, acusou, nesta segunda-feira (2), Israel de "violação flagrante" do cessar-fogo com o Líbano que entrou em vigor em 27 de novembro.

Em um comunicado, Berri fez um apelo ao comitê encarregado de supervisionar a trégua, integrado por Estados Unidos e França, para que "comece urgentemente sua ação e obrigue Israel a pôr fim às suas violações e a se retirar" do território libanês.