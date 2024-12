Premiê francês enfrentará moção de censura após aprovar parte do orçamento sem votação

"Agora cabe a vocês, deputados, decidirem se nosso país adota textos financeiros responsáveis, essenciais e úteis para nossos concidadãos, ou se estamos entrando em território desconhecido", declarou o chefe de governo diante da Assembleia Nacional, a câmara baixa do Parlamento.

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, optou, nesta segunda-feira (2), por adotar um polêmico procedimento parlamentar para aprovar parte do orçamento sem submetê-lo à votação, uma decisão que expõe o governo a uma moção de censura e ameaça derrubá-lo com os votos da extrema direita e da esquerda.

A segunda maior economia da União Europeia está imersa em uma crise política desde que o presidente de centro-direita, Emmanuel Macron, decidiu realizar em junho as eleições legislativas previstas somente para 2027, o que gerou um parlamento sem maiorias bem definidas.

No entanto, o partido de Marine Le Pen indicou nesta segunda-feira que apresentará uma moção de censura própria e que seus deputados votarão a favor de todas as moções, "venham de onde vierem", em referência à esquerda.

O conservador Michel Barnier tem feito, nos últimos dias, diversas concessões à extrema direita, da qual depende a sobrevivência do governo, para evitar que seus deputados apoiem uma moção de censura da esquerda durante o processo de aprovação dos orçamentos de 2025.

A queda do governo francês aprofundaria a crise política. Algumas vozes, até mesmo da direita governante com Macron, consideram que a única saída seria então a renúncia do presidente, cujo mandato termina em 2027.

O processo de adoção do orçamento na França é complexo, sendo a votação desta segunda-feira a primeira de uma longa série até meados de dezembro.

