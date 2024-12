Netanyahu afirma que Hezbollah violou cessar-fogo, e promete resposta contra o grupo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 2, que os disparos do Hezbollah contra o Monte Dov constituem uma "violação grave" do cessar-fogo vigente entre as duas partes, e que Israel responderá fortemente a esta situação. Em publicação na rede social "X", o israelense disse que o país está determinado a continuar a fazer cumprir o cessar-fogo, e a responder a qualquer violação por parte do Hezbollah - pequena ou grave.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, escreveu na mesma rede social: "prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah - e é exatamente isso que faremos. Os disparos do Hezbollah contra o posto das FDI em Mount Dov terão uma resposta dura".