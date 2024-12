Netanyahu acusa Hezbollah de 'violação grave' da trégua no Líbano

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou, nesta segunda-feira (2), o movimento libanês Hezbollah de uma "violação grave" do cessar-fogo, após o grupo atacar uma posição militar em uma área disputada na fronteira entre o Líbano e as Colinas de Golã.

“Os disparos do Hezbollah contra Har Dov constituem uma grave violação do cessar-fogo, e Israel responderá com firmeza. Estamos determinados a manter o cessar-fogo e a reagir a qualquer violação por parte do Hezbollah, seja leve ou grave”, declarou Netanyahu em um comunicado.