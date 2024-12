Israel rechaça acusações libanesas de violar trégua

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechaçou nesta segunda-feira (2) as acusações libanesas de que Israel está violando a trégua com o Hezbollah no Líbano.

"Ouvimos dizer que Israel está violando o acordo de cessar-fogo no Líbano" que entrou em vigor em 27 de novembro. "Pelo contrário, Israel está aplicando-o” em resposta "às violações do (grupo islamista) Hezbollah que exigem ação imediata", disse ele em um comunicado.