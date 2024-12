Atalanta vence Roma por 2 a 0 e segue na cola do líder, Napoli

A Atalanta continua no encalço do líder, Napoli, na Serie A, após vencer a Roma, por 2 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira (2), no último duelo da 14ª rodada.

Com 31 pontos, a 'Dea' está a apenas um ponto do líder Napoli, graças a um arremate desviado de Marten de Roon (aos 69 minutos) e ao gol de cabeça do ex-jogador romano Nicolo Zaniolo (aos 89).