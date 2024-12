Romênia volta às urnas para eleger Parlamento com a extrema direita à espreita

A Romênia vota neste domingo (1º) para eleger um novo Parlamento, com a possibilidade de uma vitória da extrema direita que poderia causar uma reviravolta na política externa deste país da União Europeia e da Otan, vizinho da Ucrânia. Nos últimos dias, este país do leste da Europa se viu sacudido pela vitória do candidato de extrema direita Calin Georgescu no primeiro turno das eleições presidenciais e pelas acusações das autoridades sobre a confiabilidade desse pleito.

As autoridades mencionaram a possível influência da Rússia e o papel da plataforma TikTok, e o Tribunal Constitucional decidiu recontar os votos, um processo que está em curso.

Neste domingo, as seções eleitorais permanecerão abertas até as 21h locais (16h em Brasília) e, pouco depois, serão divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna. Os analistas preveem que o Parlamento ficará fragmentado, após duas décadas de domínio de dois grandes partidos. Nestas eleições legislativas, a extrema direita concorre pulverizada em diversas legendas que têm em comum a sua oposição ao apoio à Ucrânia, em nome da "paz" e da defesa dos "valores cristãos". As pesquisas dão a esta corrente política cerca de 30% das intenções de voto.