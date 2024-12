Polônia anuncia conclusão da 1° fase de novo "Escudo Oriental"

Conjunto de fortificações ao longo da fronteira com a Rússia e Belarus está orçado em R$ 14,5 bilhões. Segundo governo, trata-se da maior obra militar do gênero na Europa desde o fim da Segunda Guerra.O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou neste sábado (30/11) a conclusão do primeiro trecho das fortificações conhecidas como "Escudo Oriental", ao longo das fronteiras do país com a Rússia e Belarus - dois países que mantêm relações tensas com Varsóvia. "O primeiro trecho do Escudo Oriental na fronteira com a Rússia está pronto", disse Tusk em uma mensagem na rede social X, depois de visitar soldados a cerca de 200 metros da fronteira com o exclave de Kaliningrado, um território russo espremido entre a Polônia e a Lituânia, dois países que fazem parte da Otan. Nos últimos meses, Tusk ordenou a aceleração da construção do primeiro trecho do escudo, inicialmente planejado para o primeiro trimestre de 2025. Ao final da obra, as barreiras e fortificações devem se estender por cerca de 800 quilômetros. Em declarações posteriores perto de uma cidade na província de Vármia-Masúria, no nordeste do país, o premiê frisou que quanto mais segura for a fronteira polonesa, mais difícil será para aqueles com "más intenções" entrar no país da Europa Central, segundo a agência de notícias PAP. "Tudo o que estamos fazendo aqui – e faremos também na fronteira com Belarus e a Ucrânia – é para dissuadir um potencial agressor, por isso é realmente um investimento na paz", salientou. O primeiro-ministro polonês assegurou que se trata do "maior projeto deste tipo na história da Europa depois de 1945 [data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial]", uma vez que "todo o Escudo Oriental será um projeto sem precedentes". "Gastaremos bilhões de zlotys nisso, mas neste momento toda a Europa observa estes investimentos e as nossas ações com grande satisfação e irá apoiá-los se necessário", acrescentou. O chefe de governo garantiu que os países pertencentes à região do Báltico irão cooperar com a Polônia para garantir que esta infraestrutura seja eficaz não só nos trechos poloneses, mas ao longo de toda a fronteira, "principalmente com a Rússia e Belarus". "Nossas ações também dizem respeito à segurança da fronteira com a Ucrânia, por outras razões, mas queremos que os poloneses se sintam mais seguros ao longo de toda a fronteira oriental", declarou Tusk. Obra bilionária O escudo é um programa elaborado pelo Ministério da Defesa e pelo Estado-Maior do Exército, que envolve a construção de vários tipos de fortificações, obstáculos de terreno e infraestruturas militares nas fronteiras da Polônia com a Rússia e Belarus, em um total de cerca de 800 quilômetros. Os planos também incluem a construção de sistemas apropriados de reconhecimento e detecção de ameaças, bases avançadas, centros logísticos, armazéns e a implantação de sistemas anti-drones. Varsóvia atribuiu cerca de 2,3 bilhões de euros (cerca de R$ 14,5 bilhões) à implementação deste plano, que deverá estar totalmente operacional em 2028, e que será integrado na infraestrutura de defesa integral do flanco oriental da Otan para combater as ameaças de Belarus e da Rússia. Tusk ressaltou que "esta é uma ideia muito moderna de como proteger a fronteira utilizando vários elementos de infraestrutura, como ouriços de concreto, valas antitanque, mas também elementos do ambiente natural". jps (EFE, ots)