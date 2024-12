Passagem do ciclone Fengal deixa três mortos no sul da Índia

Pelo menos três pessoas morreram no sul da Índia após a passagem do ciclone Fengal, que não causou tantos danos quanto o esperado, segundo as autoridades.

O ministro sinalizou, entretanto, que os danos causados pelo ciclone foram "mínimos".

O jornal Times of India relatou quatro mortes causadas pelo ciclone, bem como inundações e quedas de árvores, embora "não na magnitude que se temia".

Os ciclones — equivalentes a furacões no Caribe ou tufões no noroeste do Pacífico — são uma ameaça frequente no oceano Índico.