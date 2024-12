Noruega suspende projetos de extração mineral submarina

A Noruega não concederá, como inicialmente previsto, permissões para prospecção mineral submarina em suas águas territoriais em 2025, anunciou neste domingo (1º) um partido aliado ao governo de centro-esquerda.

O Partido da Esquerda Socialista afirmou ter obtido essa concessão no âmbito de negociações com o governo, minoritário no Parlamento, para ajudá-lo a aprovar seu projeto de orçamento para 2025.