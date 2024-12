Negociações para um tratado sobre poluição plástica fracassam

As negociações na Coreia do Sul para elaborar o primeiro tratado internacional sobre a poluição plástica mundial terminaram sem um acordo entre as partes, declarou neste domingo (1º) o diplomata equatoriano que preside as conversações, pedindo "mais tempo".

"Devemos aproveitar os avanços alcançados", destacou Luis Vayas Valdivieso após a rodada de negociações que começou na segunda-feira na cidade sul-coreana de Busan e que reuniu quase 200 países.