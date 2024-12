Guerras e tensões regionais impulsionam a venda mundial de armas, diz estudo

As vendas dos principais fornecedores de armas do mundo foram impulsionadas em 2023 pelas guerras na Ucrânia e em Gaza, além das tensões na Ásia, enquanto fabricantes sediados na Rússia e no Oriente Médio registraram aumentos expressivos, revelou um estudo. As vendas de armas e serviços para uso militar das 100 maiores empresas do setor armamentista global cresceram 4,2% em 2023, totalizando US$ 632 bilhões (R$ 3,82 trilhões), segundo um relatório publicado neste domingo (1º) pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI).

Os lucros da indústria de defesa haviam caído em 2022 devido à incapacidade dos fabricantes de atender à demanda, mas muitas empresas conseguiram intensificar sua produção em 2023, conforme apontaram os autores do estudo.

Um exemplo dessa tendência é que, pela primeira vez, todas as 100 empresas dessa lista ultrapassaram o nível de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em vendas no último ano. "Em 2023, houve um aumento notável nos lucros com vendas de armas, e é provável que isso continue em 2024", afirmou Lorenzo Scarazzato, pesquisador do programa sobre gastos militares e produção de armas do SIPRI, citado em comunicado. Os lucros das 100 maiores fabricantes de armas "ainda não refletem totalmente a escala da demanda, e muitas empresas iniciaram campanhas de recrutamento, o que sugere otimismo em relação às vendas futuras", acrescentou.

Fabricantes menores se mostraram mais eficazes em atender à demanda gerada pelas guerras em Gaza e na Ucrânia, pelas crescentes tensões no leste asiático e pelos programas de rearmamento em outras regiões, destacou o SIPRI. Nan Tian, diretor do programa que estuda gastos militares no SIPRI, explicou que muitas empresas "são especializadas em componentes ou constroem sistemas que dependem de cadeias de suprimento específicas", o que permite uma reação mais ágil. Por outro lado, os dois maiores atores do mercado registraram quedas em seus lucros: Lockheed Martin teve uma redução de 1,6%, e RTX (antiga Raytheon Technologies), de 1,3%.

Os gigantes do setor "frequentemente dependem de cadeias de suprimento complexas e multilaterais", ficando expostos às dificuldades de abastecimento persistentes em 2023. No cenário global, destacam-se as empresas americanas (41), que registraram um aumento de vendas de 2,5% no último ano, representando metade do faturamento global do setor. - Vendas da Rostec disparam -

Na lista, 27 empresas europeias apresentaram um aumento médio de vendas de 0,2%. Fabricantes de sistemas complexos na Europa estavam, em 2023, ainda cumprindo contratos antigos, por isso esses números não refletem plenamente os pedidos recentes. Ao mesmo tempo, outros fabricantes europeus tiveram um crescimento significativo nos lucros com armamentos, impulsionado pela demanda gerada pela guerra na Ucrânia, especialmente em munições, artilharia e sistemas de defesa aérea e terrestre, destacou o SIPRI.