EUA diz que presidente sírio perdeu controle de Aleppo devido à dependência de Rússia e Irã

O governo dos Estados Unidos declarou no sábado (30) que o presidente sírio Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, devido à sua dependência da Rússia e do Irã.

A "dependência da Síria em relação à Rússia e ao Irã", juntamente com sua recusa em avançar com um processo de paz delineado em 2015 pela ONU, "criaram as condições que estão se desenrolando agora", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, em um comunicado.