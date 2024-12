EUA condena ataque a canal de água em Kosovo

"Condenamos o ataque de 29 de novembro contra [a infraestrutura de] abastecimento de água" em Kosovo, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, no X. "Apoiamos os esforços para encontrar e punir os responsáveis", acrescentou.

Na noite de sexta-feira, ocorreu uma explosão no canal Ibar-Lepenac, que fornece água para centenas de milhares de habitantes do norte de Kosovo e para uma parte da capital, Pristina. A água também é essencial para os sistemas de resfriamento de duas usinas elétricas que, se parassem de funcionar, deixariam todo o país no escuro.