Com gol de Mbappé, Real Madrid vence Getafe e fica a um ponto do Barça

O Real Madrid diminuiu a diferença para o líder Barcelona para um ponto ao vencer neste domingo o Getafe por 2 a 0, com um gol de Kylian Mbappé, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhola.

Apesar do grande número de desfalques por lesão, o time merengue não desperdiçaram a chance de se aproximar do Barça, que no sábado tropeçou e foi derrotado pelo Las Palmas por 2 a 1.