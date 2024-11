O Exército da Síria admitiu, neste sábado (30), que insurgentes penetraram em "grandes partes" de Aleppo, a segunda maior cidade do país, após uma ofensiva devastadora de jihadistas e milícias rebeldes que deixou mais de 300 mortos.

Após meses de disparos de projéteis e sirenes de alarme, a cidade israelense de Kiryat Shmona, na fronteira com o Líbano, recuperou a calma graças à trégua com o Hezbollah. Mas os moradores estão cautelosos com a situação e permanecem afastados do local.

Apesar da trégua com Hezbollah, cidade israelense de Kiryat Shmona permanece vazia

RIADE:

Arábia Saudita recebe conferência mundial sobre desertificação

A Arábia Saudita sediará, a partir da próxima semana, a conferência mundial sobre desertificação, em uma tentativa de destacar seu compromisso com os desafios ambientais em meio às críticas ao papel do reino rico em petróleo no combate ao aquecimento global.

BUSAN:

Impasse nas negociações do tratado internacional sobre plásticos

As negociações na Coreia do Sul para chegar a um acordo sobre um tratado internacional inovador sobre a poluição plástica entram em sua reta final neste sábado (30) em um impasse, com muitos países ameaçando se retirar devido à falta de comprometimento de outros.

HAIA:

CIJ busca marco jurídico para proteger o meio ambiente

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) inicia audiências sem precedentes na próxima semana para estabelecer um "marco jurídico" sobre como os países devem proteger o meio ambiente e decidir sobre as consequências caso não o façam.

-- ECONOMIA

PARIS:

Aviação comercial, cada vez mais vulnerável a choques geopolíticos

A aviação comercial, cuja base é a segurança, está sendo cada vez mais desafiada pela proliferação de zonas de conflito, envolvendo áreas proibidas, ataques com mísseis e balas perdidas.

=== ESPORTES ===

BUENOS AIRES:

Botafogo x Atlético-MG, duelo alvinegro pela glória na Libertadores

Vivendo realidades opostas, mas com a mesma esperança, Atlético-MG e Botafogo duelam neste sábado (30) no estádio Monumental de Buenos Aires pelo título mais valioso da América do Sul: a Copa Libertadores.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da final da Copa Libertadores

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1

