Ministério da Saúde de Gaza anuncia 44.382 mortos desde o início da guerra

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, reportou, neste sábado (30), um novo balanço de 44.382 mortos desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano.

Segundo um comunicado do ministério, pelo menos 19 pessoas morreram nas últimas 24 horas, e 105.142 ficaram feridas desde o início do conflito, desencadeado pelo ataque sangrento do movimento islamista.