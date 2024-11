Mais de 100 manifestantes são presos em protesto pró-Europa na Geórgia

Cerca de 100 pessoas foram presas na Geórgia no segundo dia de manifestações contra a decisão do governo de adiar as negociações sobre a adesão do país à União Europeia, anunciaram as autoridades neste sábado (30).

O país do Cáucaso tem sido abalado por uma crise desde que o partido governista, Sonho Georgiano, venceu as eleições parlamentares no final de outubro.