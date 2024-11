Exército israelense anuncia bombardeios contra Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense realizou bombardeios contra o Hezbollah no sul do Líbano neste sábado (30), após detectar atividade "que representava uma ameaça", três dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Em comunicado, as forças armadas israelenses listam quatro incidentes, incluindo um bombardeio da força aérea israelense contra "terroristas do Hezbollah identificados se aproximando de estruturas do Hezbollah no sul do Líbano".