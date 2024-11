AIEA: Irã começará a enriquecer urânio com milhares de centrífugas avançadas

O Irã começará a enriquecer urânio com milhares de centrífugas avançadas em suas duas principais instalações nucleares em Fordo e Natanz, informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), aumentando ainda mais as tensões sobre o programa de Teerã.

Em comunicado, a AIEA menciona que o Irã estava enriquecendo urânio com novas centrifugadoras até atingir uma pureza de 5%, muito menos do que os 60% que produz atualmente, provavelmente sinalizando que ainda quer negociar com o Ocidente e o presidente eleito dos EUA, Donald Trump. No entanto, ainda não está claro como Trump irá abordar o Irã quando tomar posse, especialmente porque continua ameaçando atacar Israel no meio da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza e logo após o início de uma campanha por cessar-fogo no seu território no Líbano.