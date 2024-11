Valencia perde para Mallorca e continuará na zona de rebaixamento

O Valencia interrompeu seu início de reação no Campeonato Espanhol e foi derrotado pelo Mallorca por 2 a 1 nesta sexta-feira (29), na abertura da 15ª rodada, resultado que mantém a equipe na zona de rebaixamento. O time do técnico Rubén Baraja havia vencido o Betis por 4 a 2 no último fim de semana e na quinta-feira passou da primeira rodada da Copa do Rei com vitória por 1 a 0 sobre o Parla Escuela, time amador da sexta divisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A derrota desta sexta-feira deixa o Valencia na 18ª posição, com a possibilidade de cair inclusive para a lanterna, dependendo dos demais resultados da rodada.

No entanto, o time tem dois jogos atrasados a disputar, contra Real Madrid e Espanyol, adiados no início de novembro devido às trágicas inundações ocorridas na Espanha. No jogo em Mallorca, Luis Rioja abriu o placar para o Valencia no primeiro tempo cobrando pênalti (32'), mas o time da casa conseguiu a virada marcando com Cyle Larin (45'+3) e Abdón Prats (82'). Com a vitória, o Mallorca sobe provisoriamente para o quinto lugar, entrando na zona de classificação para as copas europeias, à espera dos demais resultados do fim de semana.

O líder Barcelona jogará no sábado, em casa, contra o Las Palmas (17º). O time catalão chega à rodada com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que recebe no domingo o Getafe (15º). O time merengue precisa virar a página depois da derrota na última quarta-feira diante do Liverpool (2 a 0), resultado que deixou os espanhóis em uma situação delicada na Liga dos Campeões. -- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Mallorca - Valencia 2 - 1

- Sábado: (10h00) Barcelona - Las Palmas