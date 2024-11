"Estou farto dos jornalistas. Mas a culpa não é de vocês", diz José "Pepe" Mujica ao abrir a porta de sua modesta casa, para muitos um verdadeiro "santuário" no final de uma estrada de terra nos arredores de Montevidéu.

Mujica celebra como 'prêmio de despedida' volta da esquerda ao poder no Uruguai

José "Pepe" Mujica apontou armas contra o Estado, esteve preso, abraçou a democracia, foi deputado, senador, ministro, presidente do Uruguai, e se converteu à referência mundial da esquerda. No entanto, ao fazer um balance da sua vida, ele apenas menciona Lucía.

PAIPORTA:

Um mês depois, leste da Espanha tenta se recuperar das inundações

Um mês após o desastre, o leste da Espanha continua abalado pelas inundações que deixaram pelo menos 230 mortos e provocaram danos milionários em dezenas de municípios, que trabalham para retomar uma normalidade que em muitos casos ainda parece distante.

BRUXELAS:

António Costa, um hábil negociador para buscar acordos na UE

O ex-primeiro-ministro português António Costa tem pela frente um grande teste para sua reconhecida capacidade de negociação, ao assumir o cargo de presidente do Conselho Europeu, onde deverá obter acordos entre os líderes do bloco.

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Ofensiva relâmpago dos jihadistas no norte de Siria deixa mais de 250 mortos

Os jihadistas e seus aliados, cuja ofensiva relâmpago contra o regime no noroeste da Síria já provocou mais de 250 mortes, chegaram nesta sexta-feira (29) às imediações de Aleppo, a segunda maior cidade do país, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro volta a subir em novembro

A inflação na zona do euro voltou a subir em novembro, a 2,3% em ritmo anual, seguindo a tendência dos últimos dois meses e ficando novamente acima da meta do Banco Central Europeu (BCE).

PARIS:

PlayStation, console da Sony que mudou a história dos jogos eletrônicos, completa 30 anos

Em 3 de dezembro de 1994, o PlayStation começou a ser vendido no Japão, a primeira incursão da Sony no mercado de videogames, na época dominado pela Sega e pela Nintendo

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS: Catedral de Notre Dame revela seu novo 'brilho' ao mundo

A catedral de Notre Dame de Paris revela, nesta sexta-feira (29), seu novo "brilho" ao mundo, cinco anos depois de um incêndio devastador, durante uma visita do presidente francês, Emmanuel Macron, oito dias antes de sua reabertura.

DAVIS:

Brasileiro participa de experimento para reduzir arrotos de vacas e ajudar o clima

O cientista brasileiro Paulo de Méo Filho introduz um tubo longo da boca até o estômago de "Thing 1", um bezerro de dois meses que faz parte de um projeto de pesquisa cujo objetivo é evitar que as vacas arrotem metano, um poderoso gás de efeito estufa.

=== ESPORTES ===

BUENOS AIRES:

Botafogo x Atlético-MG, duelo alvinegro pela glória na Libertadores

Vivendo realidades opostas, mas com a mesma esperança, Atlético-MG e Botafogo duelam neste sábado (30) no estádio Monumental de Buenos Aires pelo título mais valioso da América do Sul: a Copa Libertadores.

-- FUTEBOL

