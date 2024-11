Paris FC, da 2ª divisão francesa, é comprado pela família Arnault, dona do grupo LVMH

A compra do Paris FC, da segunda divisão francesa, pela família Arnault, proprietária do império de artigos de luxo LVMH, foi oficializada nesta sexta-feira (29), depois de seis semanas de negociações entre as partes.

"Com a chegada da Agache Sports e da Red Bull, o Paris FC obtém os meios para traçar objetivos ambiciosos", comentou em comunicado o ex-acionista majoritário do clube, Pierre Ferracci, que foi confirmado como presidente.