Justiça chinesa condena jornalista a sete anos de prisão por espionagem

Dong Yuyu, de 62 anos, escrevia editoriais no Guangming Ribao, um jornal propriedade do Partido Comunista, que governa o país.

Um tribunal de Pequim condenou, nesta sexta-feira (29), um jornalista chinês que trabalhava para um meio estatal a sete anos de prisão por espionagem, informou a família do comunicador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Yuyu foi detido em fevereiro de 2022, juntamente com um diplomata japonês, com quem estava almoçando em Pequim. O diplomata foi libertado algumas horas depois do interrogatório, mas o jornalista permaneceu detido.