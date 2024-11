Inflação na zona do euro volta a subir em novembro, a 2,3%

A inflação emn ritmo anual da zona do euro manteve em novembro a tendência de alta e atingiu 2,3%, levemente acima da meta do Banco Central Europeu (BCE), anunciou a agência europeia de estatistícas Eurostat nesta sexta-feira.

O resultado anunciado pela Eurostat está alinhado com as expectativas do mercado: a Bloomberg projetou uma inflação de 2,3% e a FactSet previu 2,4%.