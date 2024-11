Estrelas da música clássica marcarão presença no concerto de reabertura da Notre-Dame de Paris

Estrelas internacionais da música clássica, como o pianista chinês Lang Lang e o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, se apresentarão no concerto de reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, na noite de 7 de dezembro, anunciou, nesta sexta-feira (29), a France Télévisions, organizadora do evento.

O concerto de 7 de dezembro fechará o primeiro dia das cerimônias de reabertura, que começarão com um discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, no átrio da catedral, seguido por uma cerimônia litúrgica, na qual estarão presentes líderes estrangeiros, cuja lista ainda não foi divulgada. Durante esta cerimônia, também será realizado o primeiro concerto.

O incêndio, que ocorreu em 15 de abril de 2019 e cujo origem ainda é desconhecida, chocou o mundo inteiro e provocou uma avalanche de doações para a reconstrução da catedral do século XII, localizada no coração de Paris e considerada um dos monumentos mais visitados da Europa.

No domingo, 8 de dezembro, será celebrada uma primeira missa às 6h30 no horário de Brasilia, com a presença de 150 bispos franceses e estrangeiros, além do presidente Macron. No mesmo dia, às 14h30 de Brasília, acontecerá a primeira missa aberta ao público.

De 9 a 15 de dezembro, serão celebradas missas dedicadas a doadores, mecenas, comerciantes e moradores do bairro de Notre-Dame.

Espera-se que a catedral receba cerca de 15 milhões de visitantes por ano após a reabertura.