Em jogo com polêmica de arbitragem, Brighton empata com Southampton

O Brighton empatou em casa com o lanterna Southampton em 1 a 1 nesta sexta-feira (29) e igualou a pontuação do Manchester City na vice-liderança, em jogo que teve polêmica de arbitragem com um gol anulado pelo VAR.

Jogando em casa, o Brighton saiu na frente no primeiro tempo com um gol do japonês Kaoru Mitoma (29'), mas, depois do intervalo, Flynn Downes (59') deixou tudo igual.