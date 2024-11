António Costa recebe símbolo da presidência do Conselho Europeu

O português António Costa recebeu, nesta sexta-feira (29), o símbolo da presidência do Conselho Europeu, um pequeno sino usado para conduzir as cúpulas, das mãos do titular em fim de mandato, o belga Charles Michel.

Oficialmente, a gestão de Costa começa no domingo, 1º de dezembro, mas Michel já passou o símbolo de comando ao português em uma cerimônia no átrio frontal da sede do Conselho Europeu, em Bruxelas.