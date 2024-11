Trump diz que teve conversa 'maravilhosa' com presidente do México sobre imigração

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma conversa "maravilhosa e produtiva" com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e que ela concordou em impedir a migração do México para os Estados Unidos, fechando efetivamente a fronteira sul.

"O México impedirá que as pessoas vão para nossa fronteira sul, com efeito imediato. Isso ajudará muito a parar a invasão ilegal dos EUA", escreveu ao agradecer a medida, em publicação na Truth Social.