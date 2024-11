Tribunal Constitucional romeno ordena recontagem de votos das eleições presidenciais

O Tribunal Constitucional da Romênia ordenou, nesta quinta-feira (28), a recontagem dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais, após o surpreendente domínio de um candidato de extrema direita pró-russo no domingo e a derrota do primeiro-ministro.

Cristian Terhes, um deputado de extrema direita — que ficou em nono lugar na votação de domingo — acusa um dos partidos de ter continuado sua campanha na internet além do prazo permitido.