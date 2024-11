Real Madrid tentará curar feridas da Champions contra o Getafe no Espanhol

O Campeonato Espanhol volta neste fim de semana com dois lados de uma mesma moeda: o líder Barcelona enfrentará no sábado (30) o Las Palmas (17º) pela 15ª rodada, depois de vencer o Brest (3 a 0) na Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid (2º), que vem de derrota para o Liverpool (2 a 0) receberá o Getafe (15º) no domingo. O time catalão se recuperou com a vitória pela Champions depois de dois jogos sem vencer em LaLiga, contra Real Sociedad (derrota por 1 a 0) e Celta de Vigo (2 a 2).

O Barça, que tem quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, vai à casa do Las Palmas para enfrentar um adversário que precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Por sua vez, o time merengue, que joga em casa, terá um desafio parecido contra o Getafe, outro time que luta para não cair. O Real Madrid não vive bom momento, em especial pela má fase do atacante francês Kylian Mbappé, que perdeu um pênalti e cometeu vários erros no jogo da Champions contra o Liverpool, líder isolado do torneio europeu. No entanto, o time do técnico Carlo Ancelotti tentará repetir a boa atuação do último jogo na LaLiga (vitória por 3 a 0 sobre o Leganés) e continuar a perseguição ao Barcelona.

Ancelotti seguirá sem o atacante Vinicius Junior, lesionado, e Mbappé terá mais uma oportunidade de jogar pela ponta esquerda, sua posição de origem. Já o Atlético de Madrid (3º) tem um compromisso teoricamente mais fácil contra o lanterna Valladolid no sábado. O time 'colchonero' chega para o confronto com o moral elevado, depois grande vitória sobre o Sparta Praga (6 a 0) na República Tcheca pela Champions.

O Villarreal (4º) recebe no domingo o Girona (7º), derrotado no meio de semana pelo Sturm Graz (1 a 0) e cada vez mais longe da classificação no torneio continental. Por sua vez, o Athletic Bilbao (5º) viajará a Madri para enfrentar o Rayo Vallecano (13º). A rodada começa na sexta-feira, com o Mallorca (8º) recebendo o Valencia (18º), e termina na segunda-feira com o duelo entre Sevilla (12º) e Osasuna (6º).

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira: