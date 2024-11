Mark Zuckerberg se reúne com Trump em Mar-a-Lago

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, jantou na quarta-feira (27) com Donald Trump na propriedade do magnata em Mar-a-Lago e, segundo um dos conselheiros do presidente eleito, disse que "deseja apoiar a renovação nacional dos Estados Unidos".

O executivo de 40 anos, proprietário das plataformas Facebook, Instagram e Whatsapp, tenta reconstruir cuidadosamente os vínculos com Trump após anos de relações tensas.